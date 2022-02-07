8 895 кв.м.

ЖК «Золотой»

Москва, Софийская наб., 18

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита Геналдона, юрского, португальского известняка

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16 600 кв.м.

ЖК «Золотой Остров»

Москва, Софийская наб., 4, корп. 3

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита Геналдона

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3 950 кв.м.

Клубный дом
«Цвет 32»

Москва, Цветной бульвар, 32

Изготовление изделий на фасад из натурального камня – Доломита Геналдона

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12 600 кв.м.

ЖК «Врубеля 4»

Москва, Врубеля, 4

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита Геналдона

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4 000 кв.м.

Апарт Отель

"Сады Зарядья"

Москва, ул. Варварка, 14

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Португальского известняка

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17 500 кв.м.

ЖК  Victory Park Residences

Москва, Минская ул., 2В, корп. 4

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита Геналдона

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3 550 кв.м.

ЖК «Резиденция на Всеволожском»

Москва, Всеволожский пер., 5

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - известняка Интернал Беж

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8 300 кв.м.

Деловой центр Skolkovo Park

Москва, Минская ул., 2В, корп. 4

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - базальта

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4 000 кв.м.

Residence Hall Шаболовский

Москва, Хавская ул., 9

Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Юрского известняка

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