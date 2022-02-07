8 895 кв.м.
ЖК «Золотой»
Москва, Софийская наб., 18
Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита Геналдона, юрского, португальского известнякаСкачать презентациюПодробнее
16 600 кв.м.
ЖК «Золотой Остров»
Москва, Софийская наб., 4, корп. 3
Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита ГеналдонаСкачать презентациюПодробнее
3 950 кв.м.
Клубный дом
«Цвет 32»
Москва, Цветной бульвар, 32
Изготовление изделий на фасад из натурального камня – Доломита ГеналдонаСкачать презентациюПодробнее
12 600 кв.м.
ЖК «Врубеля 4»
Москва, Врубеля, 4
Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита ГеналдонаСкачать презентациюПодробнее
4 000 кв.м.
Апарт Отель
"Сады Зарядья"
Москва, ул. Варварка, 14
Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Португальского известнякаСкачать презентациюПодробнее
17 500 кв.м.
ЖК Victory Park Residences
Москва, Минская ул., 2В, корп. 4
Изготовление изделий на фасад из натурального камня - Доломита ГеналдонаСкачать презентациюПодробнее
3 550 кв.м.
ЖК «Резиденция на Всеволожском»
Москва, Всеволожский пер., 5
Изготовление изделий на фасад из натурального камня - известняка Интернал БежСкачать презентациюПодробнее
8 300 кв.м.
Деловой центр Skolkovo Park
Москва, Минская ул., 2В, корп. 4
Изготовление изделий на фасад из натурального камня - базальтаСкачать презентациюПодробнее
4 000 кв.м.
Residence Hall Шаболовский